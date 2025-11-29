Колишній легендарний голкіпер Динамо Олександр Шовковський, який цього тижня втратив посаду головного тренера київської команди, прокоментував рішення керівництва клубу.

«Ернест Хемінгуей одного разу написав: «Найскладніший урок, який мені довелося засвоїти будучи дорослим – це невблаганна потреба продовжувати йти далі, незалежно від того, наскільки зруйнованим я почуваюся всередині», – написав Шовковський в Facebook.

Зазначається, що тренер уже видалив відповідне повідомлення, однак у мережі зберігся лише скріншот. Цитата, що наводиться, широко відома в інтернеті, хоча достовірних підтверджень її приналежності Хемінгуею немає.

Нагадаємо, керівництво Динамо вирішило попрощатися з Шовковським після невдачі в поєдинку основного етапу Ліги конференцій, де команда поступилася кіпрській Омонії з рахунком 0:2.