Шовковський відреагував на звільнення з Динамо, процитувавши Хемінгуея
Фахівець вже видалив публікацію
близько 20 годин тому
Колишній легендарний голкіпер Динамо Олександр Шовковський, який цього тижня втратив посаду головного тренера київської команди, прокоментував рішення керівництва клубу.
«Ернест Хемінгуей одного разу написав: «Найскладніший урок, який мені довелося засвоїти будучи дорослим – це невблаганна потреба продовжувати йти далі, незалежно від того, наскільки зруйнованим я почуваюся всередині», – написав Шовковський в Facebook.
Зазначається, що тренер уже видалив відповідне повідомлення, однак у мережі зберігся лише скріншот. Цитата, що наводиться, широко відома в інтернеті, хоча достовірних підтверджень її приналежності Хемінгуею немає.
Нагадаємо, керівництво Динамо вирішило попрощатися з Шовковським після невдачі в поєдинку основного етапу Ліги конференцій, де команда поступилася кіпрській Омонії з рахунком 0:2.
Поділитись