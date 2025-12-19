Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу в матчі заключного туру загального етапу Ліги конференцій проти вірменського Ноа (2:0) та пояснив епізод з кинутою шапкою на газон. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Наші гравці працюють та створюють моменти, і, звісно, мені хочеться, щоб кожен момент вони реалізовували. Це емоції, і я гравцям завжди кажу, що без емоцій грати у футбол неможливо. Я такий же емоційний, і хочу, щоб гравці були емоційними й віддавалися й отримували задоволення від того, що вони роблять та реалізовували такі моменти.

Це ще не той футбол, до якого ми прагнемо, але я радий тому, що гравці дослухаються, й вони самі між собою розмовляють про це й кажуть, що цей футбол дійсно приносить результат. Це не мої слова - кажуть, що гра забувається, а результат залишається. Нам сьогодні треба було з гарним настроєм піти у відпустку, щоб добре відпочити й підготуватися емоційно до продовження сезону.

Дякую гравцям. Ми трохи змінили тренувальний процес. І також у нас гідні гравці на лавці запасних, які дають цю інтенсивність протягом 90 хвилин.

Щодо помилок Пономаренка у першому таймі, не було синхронізації гравців, тому він втрачав, але і перший тайм він достатньо добре провів, виконував багато роботи у захисті, витягував на себе гравців оборони команди-суперника. Тому я не скажу, що він у першому таймі грав погано.