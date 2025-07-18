Сергій Стаднюк

П'ятниця, 18 липня, подарує українському вболівальнику контрольні матчі за участі представників УПЛ. Розпочне ігровий день Шахтар, який зіграє зі словенським Триглавом менше ніж через добу після матчу-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса (0:0).

Клуб Триглав із міста Крань, який нині виступає у другому дивізіоні національного чемпіонату, завершує підготовку до нового сезону під керівництвом нового головного тренера Деяна Джурановича. У попередній кампанії команда посіла друге місце у Першій лізі Словенії, проте не зуміла пройти плейоф за вихід в еліту, поступившись Домжале. Найкращим гравцем минулого сезону став Лан Піскуле, який цього літа перебрався до австрійського Флорісдорфера.

До старту офіційного сезону, запланованого на початок серпня, Триглав уже встиг провести один контрольний матч, у якому зазнав розгромної поразки від англійського Лутон Таун з рахунком 1:8. Капітаном команди залишається 25-річний півзахисник Тевц Покорн.

11:00 | Шахтар – Триглав. Пряма трансляція

Лівий Берег проведе черговий контрольний поєдинок у рамках літніх зборів 2025 року. Суперником столичного клубу стане новачок української Прем’єр-ліги з Чернігівщини – Кудрівка.

Матч відбудеться на Арені Лівий Берег. Початок зустрічі – о 16:00. Для вболівальників вхід на трибуни буде вільним, також передбачено пряму трансляцію на клубному YouTube-каналі.

16:00 | Лівий берег – Кудрівка. Пряма трансляція

Колос проведе спаринг у рамках підготовки до сезону-2025/2026. На домашньому полі в Ковалівці команда зустрінеться з іще одним новачком елітного дивізіону – СК Полтава.

Початок матчу заплановано на 16:00, вхід для вболівальників буде вільним. Пряму трансляцію поєдинку організує клубний YouTube-канал.

16:00 | Колос – Полтава. Пряма трансляція