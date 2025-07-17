Колос припинив співпрацю з досвідченим форвардом
Ковалівський клуб зробив заяву
близько 16 годин тому
Фото: ФК Колос
Колос оголосив про припинення співпраці з нападником Миколою Ковталюком.
«Наш клуб дякує за співпрацю Миколі Ковталюку, термін дії контракту з яким завершено.
Дякуємо Миколі за професіоналізм та майстерність! Бажаємо всього найкращого у подальшій ігровій карʼєрі», – повідомила клубна пресслужба.
30-річний форвард приєднався до Колоса у зимове міжсезоння 2024/25. За півроку Ковталюк провів за ковалівську команду 18 матчів, в яких відзначився одним голом та однією гольовою передачею.
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