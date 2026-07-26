Сергій Разумовський

CIES Football Observatory опублікував рейтинг клубів із 50 найсильніших ліг світу, які підписують наймолодших футболістів не зі своїх академій. Дослідження охоплює період до завершення сезону-2025/26. До уваги бралися лише гравці першої команди.

Найвище серед українських клубів розташувався львівський Рух. Команда посіла п’яте місце в рейтингу, а середній вік її новачків становить 21,74 року. Донецький Шахтар розташувався на десятій позиції з показником 22,06 року.

Топ-10 клубів, які підписують наймолодших гравців не зі своєї академії

1. Лейпциг — 21,24 року

2. Челсі — 21,42

3–4. СІК — 21,73

3–4. Залаеґерсеґ — 21,73

5. Рух — 21,74

6. Страсбур — 21,78

7. ПСЖ — 21,80

8. Вестерло — 21,91

9. Серкль Брюгге — 21,96

10. Шахтар — 22,06

Таким чином, одразу два українські клуби потрапили до першої десятки світового рейтингу. Це свідчить про орієнтацію Руха та Шахтаря на залучення молодих футболістів із-поза меж власних академій.

Раніше Шахтар зіграв внічию з саудівською Аль-Улою на зборі в Словенії.