Шахтар і Рух потрапили до топ-10 цікавого рейтингу
Ставка на молодь була відзначена аналітиками
близько 3 годин томуПідписатися в
CIES Football Observatory опублікував рейтинг клубів із 50 найсильніших ліг світу, які підписують наймолодших футболістів не зі своїх академій. Дослідження охоплює період до завершення сезону-2025/26. До уваги бралися лише гравці першої команди.
Найвище серед українських клубів розташувався львівський Рух. Команда посіла п’яте місце в рейтингу, а середній вік її новачків становить 21,74 року. Донецький Шахтар розташувався на десятій позиції з показником 22,06 року.
Топ-10 клубів, які підписують наймолодших гравців не зі своєї академії
1. Лейпциг — 21,24 року
2. Челсі — 21,42
3–4. СІК — 21,73
3–4. Залаеґерсеґ — 21,73
5. Рух — 21,74
6. Страсбур — 21,78
7. ПСЖ — 21,80
8. Вестерло — 21,91
9. Серкль Брюгге — 21,96
10. Шахтар — 22,06
Таким чином, одразу два українські клуби потрапили до першої десятки світового рейтингу. Це свідчить про орієнтацію Руха та Шахтаря на залучення молодих футболістів із-поза меж власних академій.
Раніше Шахтар зіграв внічию з саудівською Аль-Улою на зборі в Словенії.