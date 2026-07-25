Шахтар зіграв внічию з саудівською Аль-Улою на зборі в Словенії
Команди м'ячів не забивали
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото: ФК Шахтар
Донецький Шахтар зіграв внічию з саудівським клубом Аль-Ула у контрольному матчі на навчально-тренувальному зборі в Словенії.
Поєдинок проходив у форматі двох таймів по 30 хвилин. Наприкінці гри нагоди забити втратили Георгій Гочолейшвілі та Лука Мейрелліш.
Товариський матч
Шахтар (Україна) — Аль-Ула (Саудівська Аравія) — 0:0
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