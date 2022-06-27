Екс-капітан «Шахтаря» погодив дворічний контракт з бразильським клубом
У «Баєрі» повідомили, що трансфер Мудрика ще можливий
Про ситуацію розповів спортивний директор «фармацевтів»
Михайло Мудрик / Фото - ФК Шахтар
Спортивний директор «Баєра» Сімон Рольфес розповів про ситуацію з можливим трансфером вінгера «Шахтаря» Михайла Мудрика. Слова керівника «фармацевтів» передає Transfermarkt.
Питання з Мудриком досі відкрите. Побачимо, як це розвиватиметься. Більше сказати не можу.
Раніше повідомлялося, що Мудрик відмовив «Ювентусу» і «Мілану» заради «Баєра». Проте «Шахтар» заморозив трансфер до німецького клубу.
У зв'язку з цим «Баєр» переключив увагу на гравця «Манчестер Сіті».
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