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У «Баєрі» повідомили, що трансфер Мудрика ще можливий

Про ситуацію розповів спортивний директор «фармацевтів»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:22
У «Баєрі» повідомили, що трансфер Мудрика ще можливий
Михайло Мудрик / Фото - ФК Шахтар

Спортивний директор «Баєра» Сімон Рольфес розповів про ситуацію з можливим трансфером вінгера «Шахтаря» Михайла Мудрика. Слова керівника «фармацевтів» передає Transfermarkt.

Питання з Мудриком досі відкрите. Побачимо, як це розвиватиметься. Більше сказати не можу.

Раніше повідомлялося, що Мудрик відмовив «Ювентусу» і «Мілану» заради «Баєра». Проте «Шахтар» заморозив трансфер до німецького клубу.

У зв'язку з цим «Баєр» переключив увагу на гравця «Манчестер Сіті».

Сергій Стаднюк
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Теги

Михайло Мудрік Шахтар Донецьк Байєр

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