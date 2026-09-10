Правий захисник ПСВ Кіліан Сільділья зазнав травми та найближчим часом перенесе операцію. Про це повідомила пресслужба нідерландського клубу.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023). Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Очікується, що 24-річний футболіст зможе повернутися до тренувань і матчів в останні місяці цього року. Точні терміни його відновлення стануть відомі після хірургічного втручання та подальших медичних обстежень.

Сільділья визнав, що отримана травма стала для нього важким ударом. За словами футболіста, останнім часом він почувався дедалі краще, з нетерпінням чекав на найближчі місяці та хотів проявити себе у складі ПСВ.

Водночас захисник наголосив, що вже зосереджений на відновленні. Операцію він розглядає як перший крок на шляху до повернення, а під час реабілітації планує зробити все можливе, щоб знову вийти на поле в оптимальній формі.

Сільділья також відзначив підтримку з боку клубу. За його словами, ставлення ПСВ додає йому мотивації якомога швидше відновитися та повернутися до команди.

У поточному сезоні захисник провів за нідерландський клуб три матчі. Востаннє він виходив на поле 15 серпня у грі проти Ексельсіора.

Наступний поєдинок ПСВ проведе 10 вересня проти Шахтаря в межах першого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Через травму Сільділья не зможе взяти участь у цьому матчі.

Дивіться пряму трансляцію матчу ПСВ – Шахтар!