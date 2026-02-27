Сергій Разумовський

Шахтар може змінити локацію для проведення номінально домашнього матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха. Про це після перемоги над Вересом у поєдинку 18-го туру української Прем'єр-ліги (1:0) розповів головний тренер команди Арда Туран в ефірі УПЛ ТБ.

За словами наставника, у клубі всерйоз опрацьовують варіант із проведенням поєдинку в Туреччині, а саме в Ізмірі. Як один із реальних майданчиків розглядається стадіон місцевого Гезтепе, де Шахтар міг би прийняти польського суперника у статусі господаря, попри нейтральний характер арени.

У нинішньому сезоні всі інші свої номінально домашні єврокубкові зустрічі Шахтар проводив у Кракові, тож можливий переїзд до Туреччини стане помітною зміною в організації матчів. Туран підтвердив, що це не просто ідея, а конкретний сценарій, який клуб розглядає як один із основних: «Можливо, ми змогли б зіграти домашню гру проти Леха на полі Гезтепе в Ізмірі», – зазначив тренер.

Нагадаємо, у Шахтарі розраховували на іншого суперника у Лізі конференцій.