Сергій Разумовський

Півзахисник Кривбаса Андрусв Араухо може продовжити кар’єру в іншому клубі української Прем’єр-ліги.

Криворізький клуб поступово завершує етап із венесуельськими легіонерами, а 23-річний опорний хавбек залишається останнім «проєктним» гравцем із цієї групи, який досі перебуває у Кривому Розі.

За інформацією «ТаТоТаке», інтерес до Араухо проявляють як закордонні клуби, так і представники УПЛ. Одним із головних претендентів на внутрішньому ринку може бути Шахтар. Донецький клуб розглядає венесуельця як варіант другого пріоритету для підсилення середньої лінії.

Водночас першим вибором чемпіонів України може стати футболіст з українським паспортом. Якщо Шахтар зупиниться саме на цьому варіанті, ситуація може запустити так званий «ефект доміно» на трансферному ринку, наголошує джерело.

У такому разі Араухо все одно може залишитися в українському чемпіонаті, але перейти вже до іншого клубу УПЛ. Остаточне рішення щодо майбутнього 23-річного півзахисника наразі залежить від розвитку перемовин і трансферних пріоритетів потенційних претендентів.

Раніше Шахтар придбав у Кривбаса іншого венесуельця Глейкера Мендосу.