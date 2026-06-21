Павло Василенко

Ювілейний тисячний матч в історії чемпіонатів світу завершився повним домінуванням однієї команди. У другому турі групи F у Монтерреї збірна Японії впевнено обіграла Туніс з рахунком 4:0 та достроково забезпечила собі вихід до 1/16 фіналу ЧС-2026.

Туніс вийшов на гру з новим головним тренером Ерве Ренаром, який змінив Сабрі Лямуші після тяжкої поразки від Швеції (1:5). Проте зміна наставника не допомогла африканській збірній – Японія з перших хвилин увімкнула високий темп і потужний пресинг.

Вже на 4-й хвилині «самураї» відкрили рахунок. Накамура пройшов лівим флангом і зробив точну передачу до штрафного майданчика, де Камада спокійно відправив м'яч у сітку.

Японці продовжили контролювати гру та на 30-й хвилині подвоїли перевагу. Уеда отримав м'яч у центрі поля і ефектним ударом через штрафний удар влучив у дальній кут воріт.

Після перерви ситуація не змінилася. Туніс практично не створював небезпечних моментів, а Японія продовжувала методично розкривати оборону суперника.

На 69-й хвилині Іто скористався передачею Уеди і зробив рахунок 3:0. А наприкінці Уеда оформив дубль, встановивши остаточний результат.

Після двох турів Японія набрала чотири очки та гарантувала собі місце у плей-офф. Туніс із нулем очок та різницею м'ячів 1:9 достроково завершив боротьбу за вихід із групи.

ЧС-2026, 2-й тур

Група F

Туніс – Японія – 0:4

Голи: Камада, 4, Уеда, 31, 83, Іто, 69.