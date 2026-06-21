Німеччина вирвала перемогу над Кот-д’Івуаром і вийшла у плейоф ЧС-2026
Вольовий успіх німецької команди
31 хвилину томуПідписатися в
На стадіоні «BMO Field» у канадському Торонто відбувся матч другого туру групи Е чемпіонату світу-2026, у якому зустрілися збірні Німеччини та Кот-д’Івуара. Поєдинок завершився перемогою команди Юліана Нагельсманна з рахунком 2:1.
Івуарійці вийшли вперед на 33-й хвилині завдяки точному удару Франка Кессьє. Збірна Німеччини відігралася у другому таймі – відзначився форвард Деніз Ундав, який перед цим вийшов на заміну.
У компенсований час той же Ундав оформив дубль і приніс перемогу своїй команді.
Німеччина посідає перше місце в турнірній таблиці групи Е, набравши шість очок і гарантувала собі вихід в плейоф турніра. Кот-д’Івуар йде другим з трьома балами.
ЧС-2026, 2-й тур
Група Е
Німеччина – Кот-д’Івуар – 2:1
Голи: Ундав, 68, 90+4 – Кессьє, 30.