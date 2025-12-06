Шахтар на виїзді втратив очки з Колосом
Команди сильнішого не визначили
близько 1 години тому
Фото - ФК Шахтар
У матчі 15-го туру Української Прем’єр-ліги ковалівський Колос на своєму полі приймав донецький Шахтар. Зустріч завершилася без забитих м’ячів – 0:0.
Як не намагалися команди відзначитися хоча б одного разу, але голкіпери залишили свої ворота «сухими».
Таким чином, Шахтар опустився на друге місце з 32 очками. Лідирує черкаський ЛНЗ, у якого кращі додаткові показники. Колос займає четверту позицію, набравши 24 бали.
УПЛ, 15-й тур
Колос – Шахтар – 0:0