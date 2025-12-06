Павло Василенко

У матчі 15-го туру Української Прем’єр-ліги ковалівський Колос на своєму полі приймав донецький Шахтар. Зустріч завершилася без забитих м’ячів – 0:0.

Як не намагалися команди відзначитися хоча б одного разу, але голкіпери залишили свої ворота «сухими».

Таким чином, Шахтар опустився на друге місце з 32 очками. Лідирує черкаський ЛНЗ, у якого кращі додаткові показники. Колос займає четверту позицію, набравши 24 бали.

УПЛ, 15-й тур

Колос – Шахтар – 0:0