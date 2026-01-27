Сергій Разумовський

Динамо і Шахтар отримали фінансові санкції від УЄФА за підсумками матчів у Лізі конференцій. Про це повідомляє пресслжуба Європейського футбольного союзу.

Після виїзного поєдинку проти Фіорентини, який завершився поразкою киян 1:2, Динамо оштрафували одразу за двома пунктами. Перший стосується поведінки вболівальників на трибунах — за запалювання фаєрів клуб отримав штраф у розмірі 3 тисячі євро. Другий пункт — поширення меседжу, який УЄФА вважає недоречним для спортивної події: за це Динамо додатково виписали 5 тисяч євро.

Аналогічне формулювання стало підставою для покарання і Шахтаря. Донецький клуб отримав штраф 8750 євро за поширення меседжу, який, на думку УЄФА, не відповідає формату спортивного заходу. Це рішення стосується номінально домашнього матчу Шахтаря проти Рієки. При цьому в офіційному повідомленні УЄФА не уточнюється, які саме меседжі були визнані недоречними, тому подробиці щодо змісту претензій дисциплінарних органів наразі відсутні.

