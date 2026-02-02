Павло Василенко

Стали відомі перші дві команди, яким буде протистояти донецький Шахтар під час зимових зборів-2026 у Туреччині. Про це повідомляє клубна пресслужба.

Свою дебютну гру в Анталії команда Арди Турана проведе вже 3 лютого проти німецького Зонненхоф Гросашпах, який представляє регіональну лігу країни. Гра розпочнеться о 16:00.

З більш серйозним опонентом «гірники» зустрінуться 5 лютого. Мова йде про діючого чемпіона Латвії – ФК Рига. Поєдинок стартує також о 16:00.

Першу офіційну гру 2026 року помаранчево-чорні проведуть 22 лютого, коли будуть протистояти у рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги Карпатам (15:30).