Сергій Разумовський

Шахтар оголосив про старт продажу нової футболки після перемоги над Динамо 3:1 в 11-му турі УПЛ. У соцмережах клуб анонсував у фаншопі тематичну модель REAL BRAZILIANS, натхненну українським Класико.

Біла футболка має принт із логотипом гірників, датою матчу Шахтар – Динамо (02.11.2025) і написом латиницею REAL BRAZILIANS. Доступні два варіанти – з помаранчевим або чорним написом слова BRAZILIANS. Придбати можна на сайті фан-шопу, ціна складає 990 гривень. Пресслужба клубу супроводила анонс слоганом із назвою колекції та відсилкою до Класико.

🧡⚒️ REAL BRAZILIANS 🤩 🔥 Представляємо тематичну футболку за мотивами українського класико ⚔️ ФК Шахтар

Колекція, вочевидь, подана як відповідь на слова захисника Динамо Дениса Попова про бразильських гравців Шахтаря після перемоги киян у 1/8 фіналу Кубка України (2:1). Нещодавня звитяга в чемпіонаті дозволила Шахтарю перервати 42-матчеву безпрограшну серію суперника: у Динамо лише одна перемога в семи останніх турах УПЛ. Донеччани мають 24 очки та випереджають киян на чотири бали. Динамо лишається другим, але на відмітці 20 очок також перебувають ЛНЗ, Полісся та Кривбас.