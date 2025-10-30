Захисник київського Динамо Денис Попов прокоментував перемогу своєї команди над Шахтарем у матчі 1/8 фіналу Кубка України, який завершився з рахунком 2:1.

– Футболісти Шахтаря сьогодні створили нам труднощі, плюс у нас обох насичений графік, тому, зізнаюся, було нелегко фізично. Але 90 хвилин вибігали, боролися та досягли результату.

– Чому, на вашу думку, Динамо провело два такі різні тайми?

– Можливо, у першій половині зустрічі з нашого боку було хвилювання, надмірне налаштування, тому боялися припуститися помилки. А у другому таймі після того, як швидко пропустили, почали іти ва-банк та здобули результат.

– Яка ваша думка з приводу реакції лави запасних Шахтаря на події матчу? Здалося, вони надміру апелювали до арбітра у деяких епізодах?

– Я б сказав, але такі слова не можна вимовляти вголос (посміхається). У мене є своя думка з приводу цього, але озвучувати її, вважаю, некоректно. Ви самі усе бачили. Ми спокійно виконуємо свою роботу, а вони нехай кричать.

– Помітно, що у кожному матчі з Шахтарем ви повністю віддаєтеся на полі, переживаєте, дуже заряджені. Як сьогодні можете прокоментувати свою гру?

– Мені важко це зробити. Один матч може складатися ідеально, як, наприклад, з Кривбасом, а інший, з іншим суперником – зовсім інакше, щось не йде, не доспав чи ще щось – у житті все буває. Тому мою гру буде оцінювати тренер. А щодо класичного, такі матчі завжди для нас принципові. Я ще застав часи, коли за Шахтар грали серйозніші футболісти – Марлос, Тайсон, Мораес. Я вчився на цих матчах, усвідомлював, наскільки вони важливі, тому таке ставлення залишилося й досі.

– Ви попросили заміну наприкінці матчу, як почуваєтеся?

– З Кривбасом у мене діагностували перелом носа, але вирішили мене залучити до матчу. Зараз знову відчув сильний біль у голові, подивимося, як буде далі. Якщо самопочуття дозволятиме грати, продовжуватиму.

– У Динамо був невдалий період з п’ятьма нічиїми поспіль, тепер команда з великим рахунком перемогла Кривбас і вибила Шахтар з Кубка України. Чи можна сказати, що все налагоджується?

– Кожна гра складається по-різному. Сподіваюся, що ми ступили на переможний шлях та рухатимемося по ньому далі. У нас є ще одна гра з Шахтарем попереду, потрібно якомога серйозніше на неї налаштуватися, розібрати її по гвинтиках і знати, як нам діяти. Бо, справді, у першому таймі у нас не все складалося, а після перерви вже стало краще.