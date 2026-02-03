Шахтар програв команді з четвертого дивізіону Німеччини
«Гірники» провели перший спаринг цієї зими
близько 2 годин тому
Фото - ФК Шахтар
Донецький Шахтар програв представнику четвертого німецького дивізіону Зонненгофу Гросашпах у першому матчі на навчально-тренувальних зборах в Антальї. Зустріч завершилася з рахунком 2:1.
Зазначимо, що свій наступний спаринг на зборах Шахтар проведе у четвер, 5 лютого, проти латвійської Риги. Даний поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Після 16 турів донецька команда має у доробку 35 залікових балів та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ.
Контрольний матч
Шахтар – Зонненгоф Гросашпах – 1:2
Голи: Педріньйо, 71 (пенальті) – Кунде, 2, Маєр, 88
