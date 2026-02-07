Шахтар розгромив тбіліське Динамо, «гірники» забили сім м’ячів
Донецька команда провела черговий спаринг
близько 1 години тому
Фото - ФК Шахтар
Шахтар розгромно обіграв Динамо з Тбілісі з рахунком 7:2 у контрольному матчі на зборах в Туреччині.
У першому таймі «гірники» пропустили двічі, але забили три голи. У другій половині гри донецька команда зибила ще чотири м’ячі.
Наступний спаринг помаранчево-чорні зіграють 10 лютого проти черкаського ЛНЗ. Початок матчу – 16:00 за київським часом.
Контрольний матч
Шахтар – Динамо Тбілісі– 7:2
Голи: Кауан Еліас, 18, автогол, 23, Бондаренко, 45 (пенальті), Назарина, 48, 87, Лукас Феррейра, 51, Проспер Оба, 63 – ?, 2, 42.
