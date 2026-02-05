У контрольному матчі на зборах у Туреччині донецький Шахтар здобув перемогу над латвійською Ригою з рахунком 2:1. Гра проти чинного чемпіона Латвії почала складатися непросто для команди Арди Турана. На перерву гірники пішли, програючи 0:1 після точного пенальті Раміреса на 34-й хвилині.

У другій половині зустрічі Шахтарю вдалося змінити хід гри. Спочатку на 54-й хвилині Егіналду відновив рівновагу, а за сім хвилин переможний гол забив Юхим Конопля.

Товариський матч

Шахтар – ФК Рига – 2:1

Голи: Егіналду, 54, Конопля, 61 – Рамірес, 34 (пен)

Раніше повідомлялося, що Кудрівка зацікавлена в двох гравцях Шахтаря.