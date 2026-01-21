Павло Василенко

Донецький Шахтар виявляє інтерес до 19-річного центрального захисника Палмейраса Робсона, повідомляє джерело Paulo | Verdão Info. При цьому молодий бразилець перебуває у сфері уваги не лише «гірників», адже інтерес до нього також виявляє Удінезе, який виступає в італійській Серії А.

Шахтар уже готує пропозицію для Палмейраса щодо можливого трансферу гравця, проте сам Робсон не поспішає приймати остаточне рішення щодо свого майбутнього. На даний момент захисник виступає за молодіжну команду бразильського клубу і цього сезону провів за неї сім матчів. Раніше він також входив до системи Фламенго.

На зимову перерву Шахтар пішов на другому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 35 очок в 16 матчах.