Павло Василенко

Донецький Шахтар офіційно закріпив ігровий номер за своїм зимовим новачком з ЛНЗ Проспером Оба. 22-річний нігерійський футболіст виступатиме у складі «гірників» під номером 68, повідомляє клубна пресслужба.

Свого часу під 68 номером в Шахтарі виступав голкіпер Анатолій Трубін в сезоні 2018/19. Більше ніхто серед гравців донеччан цей номер не використовував.

Оба перебрався до Шахтаря цієї зими, підписавши контракт до 31 грудня 2030 року.

У першій частині сезону в складі ЛНЗ нігерієць забив вісім м’ячів та віддав чотири результативні передачі у 17 поєдинках в усіх турнірах.