Вихованець Шахтаря врятував свою команду від поразки. Відео
Драматична розв'язка
близько 4 годин тому
Сергій Вакуленко / Фото - Пюнік Єреван
Український центрбек Пюніка Сергій Вакуленко своїм голом допоміг врятуватися від поразки Урарту в матчі 14 туру Прем'єр-ліги Вірменії.
Наприкінці зустрічі захисник підключився на стандарт і влучним ударом головою врятував багаторазового чемпіона Вірменії від поразки в столичному дербі.
Варто зазначити, що в складі Урарту в матчі брали участь двоє українців - Антон Братков, який донедавна виступав за Пюнік та Євгеній Цимбалюк.
Вакуленко цього сезону відіграв за Пюнік 14 матчів: 1 гол, 2 асисти.
Братков провів в футболці Урарту 11 матчів: 1 гол, а на рахунку Цимбалюка 16 поєдинків.