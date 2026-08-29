Сергій Разумовський

Донецький Шахтар U-19 у сезоні-2026/27 знову виступатиме в Юнацькій лізі УЄФА. Для академії українського клубу це буде одинадцята участь у турнірі за тринадцять проведених розіграшів.

Юнацька команда «гірників» змагатиметься на Шляху Ліги чемпіонів. Цей етап повторює перші шість турів загального етапу головного єврокубкового турніру. Відповідно, Шахтар U-19 проведе шість матчів – три домашні та три виїзні.

На цьому етапі юнацька команда донецького клубу зустрінеться з представниками Нідерландів, Греції, Італії, Португалії, Туреччини та Словаччини. Серед суперників Шахтаря будуть ПСВ, АЕК, Інтер, Спортінг, Фенербахче та Слован Братислава.

Завдяки формату турніру Шахтар U-19 не гратиме проти Лейпцига та Реала. Ці команди зустрінуться з першою командою донецького клубу під час сьомого та восьмого турів загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Юнацька команда повторює лише першу частину календаря дорослої команди.

Стартовий матч турніру «гірники» проведуть на виїзді проти ПСВ. Поєдинок запланований на 10 вересня. Першу домашню зустріч Шахтар U-19 зіграє 14 жовтня, коли прийматиме грецький АЕК.

Юнацька ліга УЄФА 2026/27. Календар матчів Шахтаря U-19

10.09. ПСВ U-19 – Шахтар U-19

14.10. Шахтар U-19 – АЕК U-19

21.10. Інтер U-19 – Шахтар U-19

03.11. Шахтар U-19 – Спортінг U-19

25.11. Шахтар U-19 – Фенербахче U-19

09.12. Слован Братислава U-19 – Шахтар U-19

Регламент змагань передбачає певні обмеження щодо віку футболістів. До заявки команди дозволено включити не більше п’яти гравців 2007 року народження. Водночас у протоколі окремого матчу можуть бути не більш як три футболісти цієї вікової категорії.

Таким чином, тренерський штаб Шахтаря U-19 матиме можливість залучати до турніру старших юнаків, які можуть додати команді досвіду та фізичної потужності. Водночас основний акцент залишатиметься на гравцях молодшого віку, для яких виступи в Юнацькій лізі УЄФА стануть важливим етапом розвитку.

За підсумками загального етапу до 1/16 фіналу вийдуть 22 найкращі команди. Колективи, які посядуть місця з першого по шосте, зустрінуться з представниками, що завершать цей етап на позиціях із 17-ї по 22-гу.

Команди, які фінішують із сьомого по 16-те місце, зіграють проти переможців шляху чемпіонів країн. Цей етап передбачений для юнацьких команд, які здобули право виступати в турнірі завдяки перемозі у своїх національних чемпіонатах.

Починаючи з 1/16 фіналу всі протистояння в Юнацькій лізі УЄФА складатимуться з одного матчу. Господаря зустрічі визначатимуть окремо відповідно до регламенту турніру.