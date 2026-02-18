Шахтар відправив хавбека у оренду в зарубіжний клуб
Вінгер виступатиме в складі чемпіона Таджикистану
близько 10 годин тому
Фото - ФК Шахтар
Атакувальний півзахисник Шахтаря Хусрав Тоіров гратиме на правах оренди за Істіклол (Душанбе). Угоду між клубами розраховано до 30 листопада 2026 року, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Нагадаємо, Тоіров став гравцем Шахтаря у березні 2023 року й провів за команду два офіційних матчі. Також виступав в оренді за казахстанський Атирау (21 матч, 1 гол, 3 асисти) та одеський Чорноморець (5 матчів).
Істіклол є беззмінним чемпіоном Таджикистану протягом останніх 12 років.