Український журналіст Ігор Циганик прокоментував шанси Шахтаря на перемогу в Лізі Конференцій. На його думку, в поточному сезоні команда не має необхідних можливостей для тріумфу, однак у майбутньому перспективи клуб має.

«Чи може Шахтар виграти Лігу Конференції? Може. Чи може Шахтар виграти Лігу Конференцій у сезоні 2025/26 – не може. Бо молода команда, не збалансована до кінця, щоб видавати постійний реальний результат – це показали матчі чемпіонату України.

Але у потенціалі я вважаю, що цей Шахтар може бути дуже сильним. Ця команда може бути конкурентною на рівні не просто Ліги конференцій і виграти Лігу конференцій, а може бути конкурентним навіть на рівні плейоф Ліги чемпіонів. Тому що ті футболісти, які зараз є в Шахтарі, я вважаю, що вони достатньо кваліфіковані», - заявив Циганик на власному ютуб-каналі.