Історичний український фінал: Костюк обіграла Подрез у вирішальному матчі на турнірі у Руані
Марта здобула перемогу у двох сетах
близько 2 годин тому
Марта Костюк (WTA 28) здобула титул на ґрунтовому турнірі WTA 250 у французькому Руані. У фіналі 23-річна українка перемогла свою співвітчизницю, 19-річну Вероніку Подрез (WTA 209).
Поєдинок став першим в історії вирішальним матчем на рівні WTA-туру, в якому зустрілися дві представниці України.
Зустріч тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася перемогою Костюк у двох сетах.
WTA 250. Руан (Франція). Фінал
Марта Костюк (Україна) — Вероніка Подрез (Україна) — 6:3, 6:4
«Рада, що цього разу не граю проти першої ракетки світу»: Костюк — про вихід у фінал у Руані.
