Переконлива перемога у гостях. Верес забив три м'ячі у ворота Олександрії
Точними ударами відзначилися Фабрісіо, Харатін та Гільєрме
близько 1 години тому
Рівненський Верес здобув перемогу над Олександрією у матчі 24-го туру чемпіонату України.
Гості заклали фундамент перемоги ще у першому таймі. Рахунок відкрив Фабрісіо Янг точним ударом головою. Згодом перевагу рівнян подвоїв Ігор Харатін, відправивши м'яч ударом з-за меж штрафного майданчика.
У другому таймі крапку в матчі у компенсований час поставив Гільєрме Баїя.
УПЛ. 24-й тур
Голи: Фабрісіо, 7, Харатін, 39, Гільєрме, 90
Завдяки цьому успіху Верес набрав 29 очок і піднявся на десяту сходинку в турнірній таблиці. У Олександрії 12 балів в активі і вона йде на передостаньому місці в УПЛ.
Карпати зіграли внічию з Епіцентром у безгольовому матчі.
Поділитись