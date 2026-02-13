Шахтар здобув розгромну перемогу в заключному спарингу на зборах у Туреччині
«Гірники» готуються до відновлення сезону
23 хвилини тому
Фото - ФК Шахтар
Донецький Шахтар провів останній контрольний матч на зборах у Туреччині. Підопічні Арди Турана обіграли грузинський Руставі – 3:0.
Дубль оформив Кауан Еліас і один м’яч забив Єгор Назарина.
Вже 22 лютого Шахтар зіграє перший офіційний матч у сезоні, зустрівшись з Карпатами в рамках УПЛ. Початок зустрічі о 15:30.
Контрольний матч
Шахтар – Руставі – 3:0
Голи: Еліас, 45+1, 89, Назарина, 65.
