Сергій Разумовський

Шахтар розпочав перелік спарингів на літніх зборах у Словенії з переконливої перемоги в контрольному матчі проти хорватського Рудеша. Команда Арди Турана з перших хвилин захопила ініціативу, високо зустрічала суперника та майже постійно тримала гру біля чужого штрафного майданчика.

Активний пресинг швидко дав результат. На 18-й хвилині Аліссон вдало поборовся за м’яч і перевів його на Цуканова, якого зупинили з порушенням правил неподалік карної зони. Єгор Назарина взявся виконувати штрафний і точним ударом спрямував м’яч у ближній кут – 1:0. Після цього донеччани не зменшили обертів. Аліссон мав чудовий шанс після подачі з кутового, але не влучив у порожні ворота, Цуканов перевірив воротаря після передачі Проспера, а Назарина міг забити вдруге, однак його удар зі стандарту зупинила поперечина. Рудеш відповів лише дальнім пострілом наприкінці тайму, який пройшов поруч зі стійкою.

Після перерви тренерський штаб «гірників» суттєво оновив склад. На поле вийшли Бондар, Азаров, Гочолейшвілі, Марлон Гомес, Педріньйо, Невертон, Раян Роберто, Бруніньйо та Кауан Еліас. З появою бразильських футболістів атаки української команди стали ще швидшими.

На 58-й хвилині Бруніньйо отримав м’яч праворуч, змістився ближче до центру та пробив під ближню стійку – 2:0. За шість хвилин Педріньйо прорвався флангом і віддав передачу в центр штрафного, де Невертон в один дотик збільшив перевагу. На 73-й хвилині Раян Роберто асистував Педріньйо, який зробив рахунок 4:0.

Крапку в матчі поставив Бруніньйо. Після відбору Марлона Гомеса та швидкої передачі Педріньйо новачок Шахтаря вийшов на воротаря і спокійно реалізував момент, оформивши дубль. У підсумку Шахтар переміг Рудеш 5:0.

Наступний спаринг донеччани проведуть 21 липня проти хорватського Славена Белупо. Початок зустрічі – о 19:00 за Києвом.

Контрольний матч

Шахтар – Рудеш Загреб 5:0

Голи: Назарина, 18, Бруніньйо, 58, Невертон, 64, Педріньйо, 73, Бруніньйо, 79

Шахтар: Твардовський, Вінісіус Тобіас (Гочолейшвілі, 46), Грам (Бондар, 46), Матвієнко (Арройо, 31; Педро Енріке, 61), Караваєв (Азаров, 46), Назарина (Марлон Гомес, 46), Цуканов (Невертон, 46), Аліссон (Педріньйо, 46), Лукас (Бруніньйо, 46), Проспер (Раян Роберто, 46), Мейрелліш (Кауан Еліас, 46)