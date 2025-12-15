Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував розгромну поразку в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Динамо (0:3). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Є декілька моментів, на яких я хотів би наголосити. По-перше, це провальний початок матчу від нас. Вважаю, причина в ментальності. Бо про фізичну готовність тут говорити навряд варто. Динамо щойно повернулося після єврокубкової гри. Відповідно, саме в них на відновлення було менше часу.

Тому, ймовірно, ми на старті гри десь забагато поваги проявили до суперника. Пропущені м'ячі і програні дуелі свідчать про це. Потім гра більш-менш вирівнялася. Зрозуміло, що і Динамо вже також від результату грало. І в них були нагоди для взяття воріт, і в нас вони були.

Звичайно, ми хотіли повернутися в гру. На жаль, не реалізували ті свої шанси, які в нас могли бути, які ми створили. Ну і заміни, які були у Динамо, вони тільки підсилили їхню гру. Вийшли кваліфіковані виконавці.

У нас же більше розривів з'явилося між лініями. Тому, напевно, десь і логічний був цей третій гол в кінці. Бо ми занадто сильно відкрилися.