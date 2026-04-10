Сергій Разумовський

У 32-му турі італійської Серії А Рома на своєму полі впевнено переграла Пізу з рахунком 3:0.

Головним героєм зустрічі став нападник римлян Доніелл Мален, який оформив хет-трик. Нідерландець відзначився вже на 3-й хвилині, а згодом ще двічі вразив ворота суперника — до і після перерви, фактично самотужки забезпечивши своїй команді комфортну перемогу.

Варто зазначити, що Мален є одним із конкурентів українця Артема Довбика за місце в атаці Роми. Сам Довбик наразі не допомагає команді, оскільки взимку переніс операцію і нині проходить етап реабілітації.

Рома набрала 57 очки у турнірній таблиці та зрівнялася з Ювентусом у боротьбі за позиції, які дають право виступати в Лізі Європи.

Серія А, 32-й тур

Рома – Піза 3:0

Голи: Мален, 3, 43, 52