Шанси Довбика повернутися до складу Роми тануть. Конкурент українця оформив хет-трик
«Вовки» здобули шокуючу для вітчизняного форварда перемогу
37 хвилин тому
У 32-му турі італійської Серії А Рома на своєму полі впевнено переграла Пізу з рахунком 3:0.
Головним героєм зустрічі став нападник римлян Доніелл Мален, який оформив хет-трик. Нідерландець відзначився вже на 3-й хвилині, а згодом ще двічі вразив ворота суперника — до і після перерви, фактично самотужки забезпечивши своїй команді комфортну перемогу.
Варто зазначити, що Мален є одним із конкурентів українця Артема Довбика за місце в атаці Роми. Сам Довбик наразі не допомагає команді, оскільки взимку переніс операцію і нині проходить етап реабілітації.
Рома набрала 57 очки у турнірній таблиці та зрівнялася з Ювентусом у боротьбі за позиції, які дають право виступати в Лізі Європи.
Серія А, 32-й тур
Рома – Піза 3:0
Голи: Мален, 3, 43, 52
