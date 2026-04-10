Сергій Разумовський

У кваліфікаційному протистоянні Кубка Біллі Джин Кінг 2025 між жіночими збірними Польщі та України після першого ігрового дня перевага на боці української команди. У п’ятницю, 10 квітня, на ґрунтових кортах арени PreZero Arena Gliwice у польському місті Глівіце було зіграно два одиночні поєдинки, і в обох перемогу здобули представниці України.

Після стартового дня рахунок у протистоянні став 2:0 на користь української збірної, що суттєво наблизило команду до успішного завершення кваліфікаційної зустрічі.

У першому матчі дня Марта Костюк впевнено переграла Магду Лінетт у двох сетах. Українська тенісистка взяла гору з рахунком 6:4, 6:0, продемонструвавши переконливу гру, особливо у другій партії, в якій не залишила суперниці жодного шансу.

Ще більш упевнено завершила свій поєдинок Еліна Світоліна. Вона зустрічалася з Катажиною Кавою і також не віддала опонентці жодного сету. Матч завершився перемогою першої ракетки України з рахунком 6:2, 6:1, завдяки чому українки оформили комфортну перевагу після двох зустрічей.

Кубок Біллі Джин Кінг 2026. Кваліфікація

Польща – Україна 0:2

Магда Лінетт – Марта Костюк 0:2 (4:6, 0:6)

Катажина Кава – Еліна Світоліна 0:2 (2:6, 1:6)

У суботу, 11 квітня, заплановано ще три матчі, які можуть остаточно визначити долю цього протистояння. Ігровий день розпочнеться о 13:00.

У програмі суботи запланований парний поєдинок, у якому Людмила Кіченок і Надія Кіченок зіграють проти польського дуету Майя Хвалінська / Катажина Кава. Після цього мають відбутися ще два одиночні матчі: Еліна Світоліна зустрінеться з Магдою Лінетт, а Марта Костюк зіграє проти Катажини Кави.