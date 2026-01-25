Відомий журналіст Михайло Співаковський зазначив, що київське Динамо зараз стоїть на роздоріжжі через контракт Миколи Шапаренка. На його думку, у біло-синіх є два можливі шляхи розвитку ситуації.

Крім того, Співаковський розповів, на яких умовах Віктор Циганков залишив Динамо та перейшов до Жирони. За словами журналіста, іспанський клуб запропонував киянам вигідні умови угоди.

«Динамо зараз на роздоріжжі. Потрібно або підписувати контракт або продавати Шапаренка в ці тижні за якусь більш-менш пристойну суму. Як це було із Циганковим. Хоча мені здається, якщо зараз так само продати Шапаренка, то Ігор Суркіс буде дуже задоволений. Усі думають, що Динамо отримало від Жирони за Циганкова подачку в 5 млн євро. Але там ще було 3,5 млн бонусів і домовленість про те, що якщо Віктора буде продано за суму менше 20 млн, то Динамо отримає половину від цієї суми мінус ті 5 млн, які вже заплатила Жирона. Якщо Циганкова продадуть більше, ніж за 20 млн., то Динамо отримає 30%», - сказав Співаковський на ютуб-каналі ТаТоТаке.

Раніше повідомлялося, що Шапаренко зберігає шанс перейти до Жирони.