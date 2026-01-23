Каталонська Жирона не зменшує активності на зимовому трансферному ринку. Після підписання українського нападника Олександра Пищура клуб розглядає можливість посилення складу ще одним футболістом з України. Йдеться про хавбека київського Динамо Миколу Шапаренка, інформує Sport.es.

Поява у команді Франа Бельтрана не стала фінальною точкою у пошуку півзахисника. У Жироні спочатку планували віддати Джона Соліса в оренду в Бірмінгем Сіті, що відкрило б шлях для реєстрації Клаудіо Ечеверрі. Саме в цьому контексті і виник варіант із запрошенням Шапаренка.

Контракт українського півзахисника з Динамо діє до кінця червня 2026 року, тому каталонський клуб має можливість дочекатися літнього вікна та оформити перехід без компенсації. Водночас не виключається і сценарій із трансфером уже цієї зими за символічну суму, якщо Жирона зуміє домовитись із киянами.

