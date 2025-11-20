Шацьких на батьківщині залишився без роботи
Легенда Динамо залишив Андіжан
близько 18 годин тому
Максим Шацьких / Фото - ФК Динамо Київ
Колишній футболіст і тренер Динамо Максим Шацьких дочасно завершив співпрацю з узбецьким Андіжаном, повідомляє пресслужба клубу.
Керівництво клубу і тренер за взаємною згодою розірвали угоду, що спливала 31 грудня цього року.
Тимчасово керівництво командою покладено на Акмала Шорахмедова.
Андіжан під керівництвом Шацьких провела 24 матчі у всіх турнірах: 5 перемог, 9 нічиїх, 10 поразок.
Шацьких дав Ярмоленку добро на те, щоби побити його «вічний» рекорд.