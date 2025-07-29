Шацьких – про весілля Шапаренка зі своєю донькою: «Грандіозний сабантуй не на часі»
Легендарний форвард Динамо близький до того, аби стати тестем нинішньої зірки команди
близько 1 години тому
Колишній нападник і тренер Динамо Максим Шацьких перед матчем-відповіддю другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс висловився щодо майбутнього весілля півзахисника киян Миколи Шапаренка та своєї доньки Христини Шацьких.
🙂🙂🙂 Питання щодо весілля не до мене, от зовсім не за адресою. Подзвоніть Миколі Шапаренку.
Думаю, зараз трохи не до весілля їм, цих всіх галасливих заходів. Вони розумні молоді люди й розуміють, що влаштовувати гуляння, грандіозний сабантуй не на часі.
Якщо потрібні їм штампи в паспорті, то чому б і ні? Потім можна у сімейному колі, тихо й спокійно відсвяткувати. Думаю, буде достатньо, – повідомив Шацьких в інтерв'ю «Українському футболу».
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у вівторок, 29 липня, на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Початок – о 21:00.
Також Шацьких дав президенту Динамо Ігорю Суркісу корисну пораду щодо підсилення.
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