Колишній нападник і тренер Динамо Максим Шацьких перед матчем-відповіддю другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс висловився щодо майбутнього весілля півзахисника киян Миколи Шапаренка та своєї доньки Христини Шацьких.

🙂🙂🙂 Питання щодо весілля не до мене, от зовсім не за адресою. Подзвоніть Миколі Шапаренку.

Думаю, зараз трохи не до весілля їм, цих всіх галасливих заходів. Вони розумні молоді люди й розуміють, що влаштовувати гуляння, грандіозний сабантуй не на часі.

Якщо потрібні їм штампи в паспорті, то чому б і ні? Потім можна у сімейному колі, тихо й спокійно відсвяткувати. Думаю, буде достатньо, – повідомив Шацьких в інтерв'ю «Українському футболу».