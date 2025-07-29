Колишній нападник і тренер Динамо Максим Шацьких поділився думками про вінгера команди Андрія Ярмоленка та висловився щодо можливості побиття гравцем його рекорду за голами в чемпіонаті України (124, за деякими даними 123, у Ярмоленка 114).

Ярмоленко ще може передумати зав’язувати. Сезон мине, буде видно. Він оцінить свій фізичний стан, здоров’я, зрозуміє, а чи не набрид йому футбол, чи ще є мотивація, щоб грати й от тоді, певно, Андрій і прийме дійсно остаточне рішення. Особисто я думаю, що сил в нього ще задосить.

Поб’є мій рекорд – і нехай, буде молодець. Заздрити не буду. Та я ж сам першим його і привітаю зі званням найкращого бомбардира УПЛ, коли і якщо йому це вдасться, - сказав Шацьких в інтерв’ю «Українському футболу».