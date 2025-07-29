Шацьких дав Ярмоленку добро на те, щоби побити його «вічний» рекорд
Вінгера Динамо відділяє від легенди клубу всього десять голів
близько 2 годин тому
Колишній нападник і тренер Динамо Максим Шацьких поділився думками про вінгера команди Андрія Ярмоленка та висловився щодо можливості побиття гравцем його рекорду за голами в чемпіонаті України (124, за деякими даними 123, у Ярмоленка 114).
Ярмоленко ще може передумати зав’язувати. Сезон мине, буде видно. Він оцінить свій фізичний стан, здоров’я, зрозуміє, а чи не набрид йому футбол, чи ще є мотивація, щоб грати й от тоді, певно, Андрій і прийме дійсно остаточне рішення. Особисто я думаю, що сил в нього ще задосить.
Поб’є мій рекорд – і нехай, буде молодець. Заздрити не буду. Та я ж сам першим його і привітаю зі званням найкращого бомбардира УПЛ, коли і якщо йому це вдасться, - сказав Шацьких в інтерв’ю «Українському футболу».
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у вівторок, 29 липня, на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Початок – о 21:00.
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