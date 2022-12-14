Не Каштру. «Рейнджерс» призначив тренером колишнього асистента Джеррарда
Ще один екс-тренер «Шахтаря» претендує посаду наставника Португалії
Каштру працює в Бразилії
14 грудня 22:39
Колишній тренер «Шахтаря» Луїш Каштру може стати тренером збірної Португалії.
Він увійшов в шорт-список кандидатів на зміну Фернанду Сантуша, Повідомляє Sky Sports. Нинішній наставник покине команду.
Каштру на даний момент знаходиться в Бразилії і працює з «Ботафого».
Відзначимо, що в списку вже є Паулу Фонсека, Який також тренував «Шахтар». Крім них тут також Руї Жорже, який тренує молодіжну збірну Португалії.
Головним кандидатом на посаду є Жозе Моуріньо. Він тренує «Рому», але йому запропоновано поєднувати пости.
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