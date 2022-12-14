Ще один екс-тренер «Шахтаря» претендує посаду наставника Португалії

Каштру працює в Бразилії

Колишній тренер «Шахтаря» Луїш Каштру може стати тренером збірної Португалії.

Він увійшов в шорт-список кандидатів на зміну Фернанду Сантуша, Повідомляє Sky Sports. Нинішній наставник покине команду.

Каштру на даний момент знаходиться в Бразилії і працює з «Ботафого».

Відзначимо, що в списку вже є Паулу Фонсека, Який також тренував «Шахтар». Крім них тут також Руї Жорже, який тренує молодіжну збірну Португалії.

Головним кандидатом на посаду є Жозе Моуріньо. Він тренує «Рому», але йому запропоновано поєднувати пости.