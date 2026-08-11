Сергій Разумовський

Бельгійський нападник Ромелу Лукаку найближчим часом стане футболістом Фенербахче. Про майбутній трансфер повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо в соціальній мережі X.

🚨🟡🔵 Romelu Lukaku to Fenerbahçe, here we go! Green light from Napoli as club to club agreement has been reached.



New bid revealed last night worth over €6m has been accepted, Lukaku has also agreed all terms.



Verbal agreement so far, paperwork to be checked today. pic.twitter.com/LrgF8wwXxK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

За інформацією журналіста, Наполі погодився продати форварда турецькому клубу. Сторони досягли принципової домовленості після того, як Фенербахче представив нову пропозицію щодо трансферу Лукаку.

Сума оновленої пропозиції, яку неаполітанці отримали в ніч перед повідомленням про домовленість, перевищує шість мільйонів євро. Наполі прийняв ці умови та дав згоду на перехід бельгійського нападника.

Сам Лукаку вже погодив усі умови особистого контракту з Фенербахче. Наразі між футболістом і турецьким клубом досягнуто усної домовленості. Найближчим часом представники обох команд мають перевірити всі деталі угоди та підготувати необхідні документи для офіційного оформлення трансферу.

Ромелу Лукаку приєднався до Наполі у 2024 році. До переходу в неаполітанську команду він уже встиг пограти в Англії, Італії та інших європейських країнах, виступаючи за низку відомих клубів.

У минулому сезоні бельгійський форвард провів за Наполі сім матчів. За цей час він забив один гол і отримав одну жовту картку.

Раніше з Наполі до турецького чемпіонату перебрався інший нападник Віктор Осімген.