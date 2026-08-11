Ще один суперфорвард Наполі вирушить до Туреччини
Стопами Осімгена цього разу піде Лукаку
Бельгійський нападник Ромелу Лукаку найближчим часом стане футболістом Фенербахче. Про майбутній трансфер повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо в соціальній мережі X.
За інформацією журналіста, Наполі погодився продати форварда турецькому клубу. Сторони досягли принципової домовленості після того, як Фенербахче представив нову пропозицію щодо трансферу Лукаку.
Сума оновленої пропозиції, яку неаполітанці отримали в ніч перед повідомленням про домовленість, перевищує шість мільйонів євро. Наполі прийняв ці умови та дав згоду на перехід бельгійського нападника.
Сам Лукаку вже погодив усі умови особистого контракту з Фенербахче. Наразі між футболістом і турецьким клубом досягнуто усної домовленості. Найближчим часом представники обох команд мають перевірити всі деталі угоди та підготувати необхідні документи для офіційного оформлення трансферу.
Ромелу Лукаку приєднався до Наполі у 2024 році. До переходу в неаполітанську команду він уже встиг пограти в Англії, Італії та інших європейських країнах, виступаючи за низку відомих клубів.
У минулому сезоні бельгійський форвард провів за Наполі сім матчів. За цей час він забив один гол і отримав одну жовту картку.
Раніше з Наполі до турецького чемпіонату перебрався інший нападник Віктор Осімген.