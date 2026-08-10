Карпати розгромили ЛНЗ та здобули другу перемогу поспіль в УПЛ
У складі переможців забивали Бабогло, Калеро і Вієйра
Фото: УПЛ
Львівські Карпати обіграли ЛНЗ у матчі другого туру української Прем’єр-ліги.
Всі м'ячі господарі забили у другому таймі — відзначилися Владислав Бабогло, Іван Калеро та Феліпе Вієйра. Наприкінці зустрічі гравець ЛНЗ Теді Цара не реалізував пенальті — його удар відбив воротар.
УПЛ. 2-й тур
Карпати – ЛНЗ – 3:0
Голи: Бабогло, 67, Калеро, 77, Вієйра, 86
Карпати здобули шість очок у двох турах і 15 серпня зіграють проти Буковини. ЛНЗ має один бал та 16 серпня зустрінеться з Чорноморцем.
Полісся переграло Харків і здобуло другу поспіль перемогу в УПЛ.
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