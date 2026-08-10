Полісся переграло Харків і здобуло другу поспіль перемогу в УПЛ
Голи Андрієвського, Чоботенка та Брагару принесли команді Житомира домашню звитягу
Фото: УПЛ
Житомирське Полісся здобуло перемогу над Харковом у матчі другого туру української Прем’єр-ліги.
У складі господарів голами відзначилися Андрієвський, Чоботенко та Брагару. Гості відповіли точним ударом Ітодо.
УПЛ. 2-й тур
Полісся – Харків – 3:1
Голи: Андрієвський, 28, Чоботенко, 61, Брагару, 65 – Ітодо, 82
Динамо здобуло перемогу над Вересом завдяки голу Пономаренка з пенальті в компенсований час.