Кривбас та Динамо провели найрезультативніший матч в історії УПЛ
Команди на двох забили 11 м'ячів
Фото: ФК Динамо
Матч 25-го туру УПЛ між Кривбасом та Динамо (5:6) став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України. Команди встановили новий рекорд ліги, забивши сумарно 11 голів. Повідомляє Суспільне Спорт.
Попередній максимум (10 м’ячів за гру) фіксувався в історії елітного дивізіону десять разів. Востаннє таку результативність демонстрували Металіст та Верес у 2023 році (5:5).
