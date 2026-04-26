Камбек з 1:4. Динамо вирвало перемогу у Кривбасу завдяки дублю Ярмоленка
За команду з Кривого Рогу покер оформив Мендоса
Динамо на виїзді здобуло наддраматичну перемогу над Кривбасом у матчі 25-го туру УПЛ.
Перший тайм став бенефісом вінгера господарів Глейкера Мендоси. Венесуелець оформив покер. Динамо відповіло лише голом Матвія Пономаренка після помилки воротаря, пішовши на перерву за рахунку 1:4.
У другому таймі підопічні Ігоря Костюка здійснили камбек. Зусиллями Михавка, Волошина та Буяльського гості зрівняли рахунок до 69-ї хвилини. Навіть після того, як Задерака знову вивів Кривбас вперед, кияни знайшли сили на відповідь. Героєм фінального відрізка став Андрій Ярмоленко — ветеран вийшов на заміну та оформив дубль, принісши перемогу біло-синім.
УПЛ. 25-й тур
Кривбас — Динамо — 5:6
Голи: Мендоса, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 73 — Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, 87
Завдяки цьому успіху Динамо набрало 47 очок і піднялося на третє місце в турнірній таблиці. Кривбас із 40 балами залишається сьомим.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
