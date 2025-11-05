Павло Василенко

Сьогодні adidas та Українська асоціація футболу (УАФ) представили нову ексклюзивну форму національної збірної України, в якій команда зіграє вже 13 та 16 листопада в кваліфікаційних матчах чемпіонату світу-2026 проти збірних Франції та Ісландії. Форма поєднує сучасність і глибокі історичні символи державності.

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про те, що означає для збірної України презентація нової домашньої форми.

«Кожен новий матч – це шанс показати світові, хто ми є, хто такі українці. Ця форма створена з повагою до тисячолітньої історії України, до багатовікового пошуку свого місця в світі та власного шляху. Цей орнамент – нагадування, що і на початку ХХ століття, і сьогодні українці виборюють право на власну державу. Ми дякуємо adidas за партнерство, що допомагає нашим гравцям почуватися впевнено і на полі, і поза ним», – цитує Шевченка пресслужба УАФ.

З 6 листопада нова форма збірної України буде доступна для вболівальників у магазинах adidas, на adidas.ua та на shop.uaf.ua.