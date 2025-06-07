Шевченко: «Футбол став для українців не лише грою, а й частиною ДНК нації»
Президент УАФ висловився про виставку «Український футбол: гра триває» для діаспори в Канаді
близько 5 годин тому
Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про важливість виставки «Український футбол: гра триває», що розпочала свою роботу в Торонто перед стартовим матчем збірної на товариському турнірі Canadian Shield проти Канади. Слова функціонера передає пресслужба УАФ.
Ми привезли в Канаду частину душі українського футболу. Уперше в історії в одному місці вдалося зібрати унікальні артефакти з різних колекцій, щоб показати світові, як футбол відображає нашу боротьбу, пам’ять і єдність.
Це подяка тим, хто роками підтримував збірну за океаном, і водночас – потужне культурне послання. Ми хочемо, щоб і за межами України побачили, як футбол став для нас не лише грою, а й частиною ДНК нації – і як він триває, навіть у часи війни.
Товариську зустріч за участі «синьо-жовтих» можна подивитися вже сьогодні, 7 червня. Пряма трансляція матчу Канада – Україна. Початок – о 22:30 за Києвом.
Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що на Canadian Shield дасть шанс кожному футболісту.
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