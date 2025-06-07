Шевченко: «Футбол став для українців не лише грою, а й частиною ДНК нації»

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про важливість виставки «Український футбол: гра триває», що розпочала свою роботу в Торонто перед стартовим матчем збірної на товариському турнірі Canadian Shield проти Канади. Слова функціонера передає пресслужба УАФ.

Ми привезли в Канаду частину душі українського футболу. Уперше в історії в одному місці вдалося зібрати унікальні артефакти з різних колекцій, щоб показати світові, як футбол відображає нашу боротьбу, пам’ять і єдність.

Це подяка тим, хто роками підтримував збірну за океаном, і водночас – потужне культурне послання. Ми хочемо, щоб і за межами України побачили, як футбол став для нас не лише грою, а й частиною ДНК нації – і як він триває, навіть у часи війни.