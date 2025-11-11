Національна збірна України розпочала безпосередню підготовку до поєдинку проти Франції у рамках п’ятого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026. Перше тренування синьо-жовті провели 11 листопада у Парижі. Телеграм-канал Взбірна опублікував відео з заняття.

Матч із Францією відбудеться вже у четвер, 13 листопада. Для команди Сергія Реброва це одна з ключових зустрічей у боротьбі за вихід на мундіаль.

Після чотирьох зіграних турів Україна посідає друге місце у групі D із сімома очками. Лідирує Франція, яка має десять балів. Ісландія наразі третя (4 очки), а Азербайджан замамикає таблицю з одним пунктом.

Після поєдинку в Парижі збірна України проведе останній матч відбору 16 листопада проти Ісландії у Варшаві.

Нагадаємо, у вересневому матчі українці поступилися французам із рахунком 0:2.

Фінальна частина чемпіонату світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Цього разу Європа отримає 16 путівок на головний футбольний турнір планети.