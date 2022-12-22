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Шевченко: «Надихаюча промова Зеленського під час звернення до Конгресу США»

Український президент відвідав Білий дім і зустрівся з Байденом
Футбол У світі
22 грудня 12:40
Шевченко: «Надихаюча промова Зеленського під час звернення до Конгресу США»

Український тренер Андрій Шевченко в своєму Instagram прокоментував візит Президента України Володимира Зеленського до США.

Надихаюча промова Володимира Зеленського під час звернення до Конгресу США.

Спасибі всім за постійну підтримку

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ знищили вже 100 000 російських окупантів з 24 лютого 2022 року.

Петро Приходько
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Теги

Андрій Шевченко Володимир Зеленський

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