Президент УАФ Андрій Шевченко висловився щодо протистояння національної збірної України з командою Швецією у півфіналі плей-оф відбору до ЧС-2026.

«Ймовірно, нам дістався найскладніший суперник, коли ми потрапили до пари зі Швецією. Я дуже поважаю шведський футбол, у вас завжди були хороші національні команди та чудові гравці.

Попри вашу невдалу кваліфікацію до ЧС, завжди складно протистояти скандинавським командам, тому що у вас так багато якості, характеру та самобутності. Певною мірою це схоже на нас.

Я гадаю, що фаворитів немає. Зрештою, все залежить від деталей, від ситуації з травмами та підготовки».