Шевченко назвав фаворита матчу плей-оф ЧС-2026 Україна – Швеція
Поєдинок пройде у березні
близько 1 години тому
Президент УАФ Андрій Шевченко висловився щодо протистояння національної збірної України з командою Швецією у півфіналі плей-оф відбору до ЧС-2026.
«Ймовірно, нам дістався найскладніший суперник, коли ми потрапили до пари зі Швецією. Я дуже поважаю шведський футбол, у вас завжди були хороші національні команди та чудові гравці.
Попри вашу невдалу кваліфікацію до ЧС, завжди складно протистояти скандинавським командам, тому що у вас так багато якості, характеру та самобутності. Певною мірою це схоже на нас.
Я гадаю, що фаворитів немає. Зрештою, все залежить від деталей, від ситуації з травмами та підготовки».
Нагадаємо, що збірна України прийме Швецію у Валенсії 26 березня. У випадку перемоги підопічні Сергія Реброва 31 березня також номінально у рідних стінах протистоятимуть тріумфатору пари Польща – Албанія.
