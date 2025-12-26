Шевченко: «Усі країни, які стали на бік росії, повинні бути виключені з Олімпійських ігор»
Президент УАФ наполягає на жорстокому тиску на агресорів з боку світової спільноти
41 хвилину тому
Андрій Шевченко / фото - УАФ
Колишній нападник київського Динамо, а нині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився за відсторонення від Олімпійських ігор усіх країн, які підтримують росію.
Усі країни, які стали на бік росії, повинні бути виключені, поки триває цей конфлікт. Ми маємо тиснути з усіх боків одночасно, — наводить слова Шевченка шведське видання Dagens Nyheter.
Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться в Італії.
Також раніше, Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу плейоф відбору до чемпіонату світу 2026, у якому національна команда України зіграє проти Швеції.
